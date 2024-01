Chocotone: qual foi a 2ª melhor marca de 2023?

A época de Natal chegou ao fim e deixou além da saudade, alguns produtos natalinos nas prateleiras de supermercados, lojas e padarias.

Os chocotones, por exemplo, sempre sobram para janeiro, mas é preciso correr caso você ainda queira garantir um. Para te ajudar na escolha, relembre o ranking feito pelo Paladar com os melhores pães natalinos do mercado.

Antes do Natal, jurados convidados provaram às cegas 25 amostras de chocotones e avaliaram aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição das gotas de chocolate e sabor.

Segundo os especialistas, a marca ‘Dengo’ ficou em segundo lugar, atrás apenas da padaria ‘Fazemos pão’. O ‘Dengo Panetone Cacau’ traz pedaços glaceados do fruto do cacau que agradou muito os jurados. Além do recheio, a massa leve e úmida, repleta de alvéolos, o que também foi um ponto positivo.

Para saber o ranking com todos os chocotones testados pelo Paladar, leia a matéria completa aqui.