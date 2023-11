Chocotone: relembre a marca número 1 eleita por especialistas em 2022

Sempre conferindo as novidades natalinas produzidas pelo ramo da panificação, todos os anos o Paladar entra em clima festivo promovendo uma mega degustação dos doces que são a cara do evento que acontece no dia 25 de dezembro, mas já ocupam as prateleiras dos supermercados quase o ano inteiro: panetones e chocotones.

Em 2022, o processo de pesquisa e garimpo rendeu 25 amostras de panetone e 25 de chocotone, que foram cautelosamente testadas por um time de jurados composto por padeiros, chefs de cozinha e confeiteiros, cuja incumbência foi analisar aspectos como sabor das massas, umidade, textura, aroma, qualidade e quantidade de recheio, além do aspecto visual.

Após a fase de testes voltados à versão com chocolate do pão natalino, os especialistas atribuíram o primeiro lugar ao chocotone de autoria da padeira Izabela Tavares, cujo recheio leva laranjas cristalizadas e chocolate ao leite, e possui uma massa de fermentação natural úmida, leve, com muita maciez, amanteigada e doce na medida certa.

Confira o ranking completo e os detalhes da avaliação na matéria ‘Melhores panetones e chocotones de 2022′, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.