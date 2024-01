Chocotone: relembre as 3 melhores marcas de 2023

O Natal acabou, mas além das memórias, deixou alguns produtos natalinos nas prateleiras das lojas, padarias e supermercados, como panetones e chocotones.

Para aqueles que ainda querem comprar os pães natalinos, o Paladar tem um ranking com os melhores chocotones do mercado. Divulgada em dezembro, a lista foi feita a partir da avaliação de um time de jurados que provou 25 marcas da iguaria recheada com chocolate.

No teste realizado às cegas, eles levaram em conta aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição das gotas de chocolate e sabor. Ao fim da avaliação, os especialistas elegeram um top 3, confira:

Os melhores chocotones de 2023

Fazemos Pão Dengo Tre Bimbi

O ‘Fazemos Pão Chocolate e avelãs’ conquistou os jurados e garantiu o primeiro lugar. Produzido com farinha italiana e fermentação 100% natural, o chocotone traz um mix de gotas de chocolate Callebaut ao leite e meio amargo, além de avelãs caramelizadas.

O ‘Dengo Panetone Cacau’ ficou em segundo e surpreendeu os jurados pelos pedaços glaceados do fruto do cacau e a massa leve e úmida, repleta de alvéolos.

Em terceiro, para completar o pódio, o ‘Tre Bimbi Frutas vermelhas com chocolate ruby’ chamou a atenção dos especialistas pela massa saborosa e recheio na medida certa.

Para saber o ranking com todas as marcas de chocotones, leia a matéria completa aqui.