No filme Capitão Fantástico, de 2016, o personagem de Viggo Mortensen é um pai de família que cria seus filhos de maneira alternativa. Entre muitas outras coisas, uma regra da família é não comemorar o Natal, mas sim o intitulado Chomsky Day. Essa data é uma homenagem ao aniversário de Noam Chomsky, um linguista e filósofo estadunidense que é um dos heróis pessoais do protagonista.

Essa personalidade defende “o caráter libertário e criativo do ser humano”, que casa muito bem com o estilo de vida defendido no filme. Na obra, a família celebra o dia desfrutando de alimentação saudável, natural e, muitas vezes, rica em ingredientes que colhem ou caçam, atribuído ao seu estilo de vida sustentável. Separamos cinco receitas de Paladar para você comemorar o seu Chomsky Day em grande estilo, confira!