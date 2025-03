Choripán: onde comer o popular pão com linguiça em São Paulo?

Paladar consultou especialistas, como Chico Mancuso, chef parrillero, Junior Bonassa, churrasqueiro, e Paula Labaki, chef e consultora, para descobrir onde consumir o melhor choripán em São Paulo.

O sanduíche leva principalmente pão crocante, molho chimichurri e linguiça que pode ter mistura de carnes, uma combinação que vai bem no churrasco e em momentos descontraídos. Veja em quais apostar:

Balcón

Localizado na Vila Mariana, o Balcón surge como uma boa opção para provar choripán. O chef Mauro Brosso destacou, além do ambiente agradável, uma produção que tem um conjunto crocante, molhos que adicionam cremosidade (como maionese e chimichurri), além de rúcula e salsa criolla para complementar.

PUBLICIDADE

Endereço: R. França Pinto, 591 - Vila Mariana

Chimichurri Parrilla

Já esse estabelecimento, de Perdizes, recebeu elogios principalmente porque o lanche tem gostinho da produção original. O destaque vai para a linguiça artesanal produzida no local, que é protagonista indispensável.

PUBLICIDADE

Endereço: Av. Prof. Alfonso Bovero, 730 - Perdizes

Parrillita Carnes y Algo Más

Para quem mora perto do Cambuci ou vai passar pela região, pode visitar o Parrillita Carnes y Algo Más e comer um bom choripán. Nessa versão, a linguiça artesanal, que combina carne suína e bovina, e o molho chimichurri foram os pontos altos mencionados pelos especialistas.

Endereço: Av. Lins de Vasconcelos, 988 - Cambuci

PUBLICIDADE

Outros locais para comer choripán

Além desses três estabelecimentos, a cidade possui outras opções para comer um bom sanduíche com linguiça e se sentir participante de um típico do churrasco argentino -mesmo no Brasil. Confira a lista completa neste link.

Veja também: delivery de café da manhã

A gastronomia de São Paulo abriga muito mais que o choripán, dando espaço para brunchs, outros lanches, croissants e mais quitutes em cada canto da cidade. Dessa vez, você pode consultar onde pedir delivery de café da manhã. Leia o conteúdo completo aqui.