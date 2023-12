Churrasco argentino é melhor que o brasileiro, afirma TasteAtlas

Em uma recente avaliação do site TasteAtlas, o churrasco argentino figurou na primeira colocação como melhor assado do mundo. O churrasco brasileiro, verdadeira paixão nacional, amargou na quarta colocação.

Ainda à frente do Brasil, o churrasco japonês (Kushiyaki) ficou com a segunda colocação. Em terceiro, o churrasco russo (Shashlik) surpreendeu na lista.

Como fazer o churrasco perfeito?

O manual completo do churrasco é um guia que ensina tudo o que você precisa saber para preparar um churrasco de qualidade. Ele contém detalhes e dicas de como escolher as melhores carnes, como planejar um churrasco econômico, como escolher as melhores bebidas, os utensílios necessários, como acender a churrasqueira e claro, apresenta as melhores técnicas para assar as carnes. Se você ficou curioso para saber como se tornar um churrasqueiro perfeito, clique aqui e confira dicas especiais.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.