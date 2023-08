Churrasco: como evitar a contaminação cruzada no preparo das carnes? Veja dica de ouro

Aprenda a evitar a contaminação cruzada na preparação do churrasco Foto: Unsplash

A contaminação cruzada de alimentos é uma transferência que ocorre acidentalmente e que prejudicam a saúde humana. Um pequeno deslize ou até mesmo a falta de atenção com a higiene na cozinha pode ocasionar na contaminação do que será consumido.

De acordo com o chef do Varanda D.ineer, Fabio Lazzarini, no churrasco, por exemplo, utilizar a mesma tábua para cortar carnes cruas e assadas pode acarretar em contaminação cruzada. Por isso, o ideal é utilizar duas tábuas: uma para carnes cruas e outra para as peças já preparadas e grelhadas.

Para auxiliar no processo de preparação do churrasco, e não cometer erros que podem ser prejudiciais a saúde, o Paladar preparou 5 dicas para evitar os erros mais comuns no preparo de carnes grelhadas. Confira a matéria completa clicando aqui.