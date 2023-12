Churrasqueira ou forno: descubra o melhor método para preparar pernil

Você faz parte do grupo que prefere preparar o pernil na churrasqueira ou no forno? Ou talvez você só tenha provado o resultado de um desses métodos? Para atender às suas preferências culinárias, reunimos conselhos do chef Marcelo Vaz, que elaborou um guia completo sobre essa proteína em parceria com o Paladar.

Para o especialista, ambas as técnicas de cozimento são excelentes. Ele destaca que na churrasqueira, a carne ‘ganha um toque defumado e fica muito saborosa’. No forno, o pernil se torna mais ‘macio e suculento’. A escolha depende de você!

‘Eu sou muito suspeito para falar sobre a carne suína, porque gosto muito desta proteína e sou uma amante de churrasco. Para quem tem opção de churrasqueira, a carne ganha um toque defumado e fica muito saborosa. Em compensação, a carne no forno fica mais macia e suculenta’, disse o chef.

Gostou das dicas? Clique aqui e confira a matéria completa de Felipe de Paula, que conversou com o chef do Brodo Restaurante. Ele revela que o segredo de um bom pernil começa na escolha da peça no mercado, além de abordar outras etapas essenciais para o sucesso da receita.