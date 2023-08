Cidade de Santos recebe o Festival do Pastel pela 1ª vez; entrada é gratuita

Santos terá festival do Pastel neste final de semana Foto: Creative Commons

Neste sábado e domingo (dias 05 e 06 de agosto) acontece o primeiro Festival do Pastel em Santos, no litoral de São Paulo, das 12h às 21h. O evento é promovido pelo Mercado Místico e está estabelecido no Teatro Municipal Brás Cubas, com entrada gratuita.

A atração principal da festa gastronômica tem inúmeras opções doces e salgadas, com massas saborizadas de chocolate, ervas finas, queijo, pimenta e alho, e tamanhos que podem chegar a 40 centímetros.

Além disso, caldo de cana - que é um acompanhante clássico do pastel -, cervejas artesanais, sucos naturais, refrigerantes e chopp de vinho são algumas das opções de bebida do cardápio.

Segundo o G1, o valor dos pastéis estão a partir de R$ 12, e os recheios de carne, pernil com catupiry, bacalhau, queijo, costela com alho poró e chocolate com morango e paçoca disputam espaço no menu com muitos outros.

Fora a comida, o festival traz apresentações de dança do ventre e uma diversidade de vivências, palestras e especialidades envolvendo o misticismo.

