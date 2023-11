Thais Reis e o Gustavo Guimarães da Artemis Torrefação recomendam que o consumidor sempre se atente à embalagem do café, observando a data de torra para avaliar o frescor do produto. O ideal é que esteja entre o sétimo e o trigésimo dia desde a fabricação.

Também é importante ver o tipo de torra do café. Marcão Haddad destaca que o consumidor deve escolher entre a torra mais clara ou escura de acordo com sua necessidade, se quer um café mais suave ou intenso. Além disso, verificar de que região veio, os nomes da fazenda e do produtor são outras dicas para garantir a qualidade de um café.

Por fim, comprar em grãos ao invés de já processado é uma ótima forma de manter o frescor do produto por mais tempo.

Quer saber como avaliar tudo isso da melhor maneira e aproveitar a Black Friday para comprar café de qualidade, sem cair em armadilhas? Confira aqui.