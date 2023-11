Se você vai ao show da Taylor Swift no Allianz Parque, provavelmente já deve estar se preparando para a correria de ficar na fila o dia todo e a fome que vai bater depois do show, né? Ou talvez você seja mais tranquilo, do tipo que prefere comer com calma antes de curtir as 3 horas de pura música e diversão da The Eras Tour.

Seja qual for o seu caso, juntamos alguns nomes de restaurantes pertinho do Allianz Parque para você comer bem antes ou depois da apresentação da loirinha. Nessa lista, aparecem nomes para você aproveitar desde pratos com peixes, pizzas e, claro, locais para aproveitar uma boa carne. Confira abaixo:

Leggera

Com pizzas que vão de R$ 48 a R$ 73, a Leggera fica a 500 metros do Allianz Parque andando e a 1,2 km de carro. As redondas são feitas com farinha italiana e fermentação natural que saem com uma massa elástica e macia com bordas altas. Entre os vários sabores destacam-se a famosa margherita (R$ 54) e a parmegiana de berinjela (R$ 59).

Onde: R. Diana, 80, Perdizes. 19h/23h (6ª e sáb., 19h/23h30, dom., 19h/22h; fecha às 2ª). Delivery pelo iFood e pelo WhatsApp (11)3862-2581

Petí

O Petí se destaca por pratos que levam ingredientes sazonais e mudam a cada 20 dias. Os valores começam em R$ 25 (gaspacho de avocado, acarajé, guioza suíno com nirá, quindim de maracujá com coco e torta basca de abóbora) e vão até R$ 95 (peixe do dia assado em crosta de banana da terra e chuchu; e lasanha de ragu de costela). São 900 metros para chegar até lá a pé e 1,6 km se optar ir de carro.

Onde: R. Cotoxó, 110, Pompeia. 3873-0099. 12h/15h (fecha seg.)

MiCi Restaurante

Agradando os fãs de peixe e os de carne, o MiCi Restaurante oferece preços que começam por R$ 22 e vão até R$ 240. O local, que fica a 1 km do Allianz Parque a pé e a 1,6 km de carro, oferece um espaço para seu amigo de quatro patas, que também tem direito a saborear o risoto integral (R$ 16) e um picolé de fruta para a sobremesa (R$ 11).

Onde: R. Min. Ferreira Alves, 244, Perdizes. 3871-5294. 12h/23h (ter. e qua.; 12h/15h e 19h/22h30; dom., 12h30/16h; fecha seg.)

Ecully

As opções do menu deste restaurante começam em R$ 14,90 e alcançam R$ 119,90, e as alternativas abrangem massas, carnes e peixes. Ele fica a 1,4 km do Allianz Parque e funciona das 12h às 23h, exceto no dia 26.

Onde: R. Cotoxó, 493, Pompeia. 12h/15h e 19h/23h (dom., 12h30/16h; fecha seg.)

Santiago Padaria Artesanal

Se você optar por um lanchinho, a Santiago Padaria Artesanal pode ser uma boa opção. Com preços que variam entre R$ 23 e R$ 49, o estabelecimento oferece desde pães recheados até pratos como arroz caldoso de frango orgânico com quiabo (R$ 45). Basta você andar ou dirigir por 1,9 km para chegar, partindo do Allianz Parque.

Onde: R. Tavares Bastos, 750, Perdizes. 7h/19h (dom., 8h/18h; fecha seg.)