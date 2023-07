Cineflix: conheça o combo especial da Barbie da rede de cinemas

A estreia do filme da Barbie aconteceu na última quinta-feira (20) e nos cinemas só se viam pessoas com roupas inspiradas na boneca. A febre rosa invadiu o Brasil e o mundo, nos os cinemas não poderia ser diferente.

Os cinemas brasileiros prepararam combos de pipoca especiais para o filme da Barbie. No Cineflix, o tema do balde de pipoca é inspirado na piscina da boneca, de cor rosa e com muito brilho. Os itens e acessórios da BarbiePool também estão inclusos.

O preço não foi divulgado pela empresa, mas o combo pode ser adquirido nas bombonieres da rede. Outra informação importante é que os combos exclusivos são limitados, estarão disponíveis enquanto durarem os estoques.