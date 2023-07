Cinemark: conheça o combo especial do filme Barbie e veja quanto custa

A estreia do filme da Barbie aconteceu na última quinta-feira (20) e a onda rosa invadiu o Brasil e o mundo junto com o longa. Os comércios estão cada vez mais cor-de-rosa, seja com acessórios ou até mesmo comidas no mesmo tom.

Entrando na onda Barbiecore, os cinemas brasileiros também lançaram combos especiais para o filme da Barbie. O Cinemark preparou um kit para os fãs da boneca assistirem o longa.

O combo é composto por um balde de pipoca cor-de-rosa, duas bebidas médias ou grandes e balas. Além disso, na compra do combo, os consumidores levam um copo exclusivo da boneca. Os valores variam entre R$ 78 e R$ 92.