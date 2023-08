Cinemark: conheça o combo especial do filme Besouro Azul e veja quanto custa

O mais novo filme da DC, Besouro Azul, estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (17). A rede Cinemark lançou um produto temático para acompanhar a novidade: um copo com tampa exclusivo, com o uniforme do herói estampado.

O produto pode ser adquirido na compra de um combo, que é composto por uma pipoca doce ou salgada, duas bebidas grandes e dois pacotes de confeito de chocolate, que são vendidos pelo valor de R$ 80 - ou por R$ 85, se a opção for pipoca doce, segundo informações disponíveis no site independente GKPB.