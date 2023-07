A estreia do filme da Barbie aconteceu na última quinta-feira (20) e já bateu recorde de audiência na estreia. A febre rosa invadiu o Brasil e o mundo nos cinemas não seria diferente.

As redes de cinemas prepararam combos de pipoca especiais para o público curtir o filme da boneca. O cinema Cinépolis lançou o balde com a logo do filme e com pipoca doce rosa, dentro da temática. A venda iniciou no dia de estreia e pode ser comprado direto na bomboniere. O valor do combo é de R$ 75.