Cinesystem: confira o que vem no combo da Barbie na rede de cinemas

No dia 20 de julho, o filme da Barbie chegou aos cinemas brasileiros. O longa foi muito esperado pelos fãs e curiosos ao redor do mundo. A onda rosa invadiu todos os lugares e nos cinemas não seria diferente. As redes de cinemas brasileiras prepararam combos de pipoca especiais inspirados na boneca.

O Cinesystem decidiu inovar e o combo da Barbie da empresa repercutiu bastante nas redes sociais, porque o balde da pipoca é uma réplica da bolsa da boneca. Os baldes serão vendidos pelo site (acesse clicando aqui) e na bomboniere dos estabelecimentos da rede.