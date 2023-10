Claude Troisgos revela seu restaurante favorito; confira

Claude Troisgros é um chef de cozinha francês, considerado um dos grandes nomes da gastronomia brasileira no momento. Formado pela Escola de Hotelaria Thonon Les Bains, Claude chegou ao Brasil em 1979, através de Gaston Lenotre. Seus cardápios mesclam a técnica francesa aos produtos exóticos e tropicais do Brasil.

Ele é um renomado chef francês que ganhou destaque por sua participação como jurado no reality show “Mestre do Sabor”, exibido pela Globo, e também por sua atuação no programa “The Taste Brasil”, transmitido pelo canal GNT.

Segundo a Casa Vogue, seu restaurante favorito é o Lasai, localizado no Rio de Janeiro, comandado pelo chef Rafa Costa e Silva e premiado com uma estrela Michelin. Troisgos elogiou o restaurante, descrevendo sua experiência com um menu degustação leve, criativo, saboroso e autoral, que se destacou como um dos melhores jantares de sua vida.

