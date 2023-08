Claude Troisgros aposta em Faria Lima como novo centro gastronômico

Claude Troisgros explica projeto gastronômico na Faria Lima Foto: Imagem: reprodução do instagram @c_troisgros

O chef francês Claude Troisgros fechou, recentemente, a unidade do Boucherie, seu restaurante, no bairro do Itaim Bibi, localizado na região da Faria Lima, o centro financeiro do Brasil. O encerramento do empreendimento foi anunciado em julho e pegou as pessoas de surpresa.

No lugar do restaurante, o chef que aponta no crescimento da alta gastronomia da região, abriu um novo restaurante, com menu mediterrâneo, chamado Bistrot du Quartier, que homenageia sua mãe italiana e colônias do país e da França. O novo restaurante possui 46 lugares, e foi de acordo com a demanda dos clientes, que surgiu a ideia de abrir o local.

O chef conta, para o Bloomberg Línea, que está voltando para uma cozinha mais verdadeira, com produtos de qualidade e com uma maior e melhor administração. O restaurante está localizado na Rua Professor Tamandaré Toledo.