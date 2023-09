Claude Troisgros: chef francês radicado no Brasil ganhará documentário; saiba tudo

Faz quatro gerações que a família Troisgros se dedica a gastronomia e arte culinária. Com três estrelas conquistadas no Guia Michelin há 55 anos, a família se destaca na França. Mas, Claude Troisgros, foi radicado no Brasil desde os anos 1980, firmando o nome e legado gastronômico no país.

Segundo Claude, para o NeoFeed, desde seus avós, ele possui uma longa história com alta gastronomia, com técnicas e sabores. O chef possui quatro casas no Rio de Janeiro: Mesa do Lado, Cantina do Claude, Chez Claude e Bistro do Quartier. E uma em São Paulo, também nomeada de Chez Claude.

Além disso, o filho do chef, chamado Thomas, comanda a rede T.T. Burger, e está prestes a inaugurar mais 2 restaurantes.

E, agora, a família ganhará um documentário na 80ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que mostra toda a trajetória, incluindo visitas ao mercado, trabalho na horta, fazenda de gado, fábrica de queijo e vinhedo.

Curte gastronomia?

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!