Clube de assinaturas de Tiradentes oferece queijos especiais mensalmente

A Ouro Canastra Q´jaria, em Tiradentes, disponibiliza um clube de assinaturas que é perfeito para os apreciadores de queijos. “Todo mês tem uma surpresa diferente, o clube é uma experiência de sabores, aromas e texturas”, diz o comunicado no site da marca.

Uma vez por mês, saem da loja uma quantidade considerável de queijos. Para fazer parte do clube não é fácil, há uma lista limitada e concorrida.

Os produtos também não são simples e comuns, a loja sempre busca trazer queijos diferenciados e especiais para os clientes.

Pessoas de todo o Brasil podem fazer a assinatura no clube, que pode ser continuada e também com pausas. Os produtos podem ser encomendados via Instagram @ouro_canastra ou pelo whatsapp: 32 98871 1389

