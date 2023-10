Coleção de cachaças raras é exibida em museu de São Paulo

Bebida alcoólica histórica e de origem 100% nacional, a cachaça é um produto que surgiu do trabalho escravo nos engenhos de açúcar e teve grande protagonismo nos ciclos econômicos da Cana e do Ouro, sendo utilizado até mesmo como moeda no comércio escravagista.

A bebida que faz parte de um dos drinques mais famosos do país (a caipirinha) tem um dia especial para comemoração, em 13 de setembro, e, agora, está em exibição em um museu na cidade de Catanduva, em São Paulo. O acervo contém mais de 5 mil garrafas raras que fazem parte de diversas histórias e permitem que os visitantes conheçam um pouco de como o produto é feito.

A coleção de garrafas de diferentes épocas e países foi reunida ao longo de 40 anos pelo fazendeiro Mário Sérgio, que faleceu em 2021, aos 82 anos. Os produtos estão devidamente embalados, evitando a evaporação, e constituem o maior acervo do Estado de São Paulo.

As cachaças são mantidas em homenagem ao patriarca, e a família continua cultivando a paixão pela bebida por meio da produção de linhas próprias de cachaças, coquetéis e licores artesanais em um negócio ativo há quase 50 anos. Confira mais informações sobre o Museu no site Mapa da Cachaça.

Receitas testadas e aprovadas

