Colomba pascal: descubra como é feito o pão clássico da Páscoa

Não são apenas os ovos de chocolate que brilham nessa época do ano. A colomba pascal também chama atenção e é o item favorito de muitas pessoas, seja apenas para acompanhar um cafezinho ou fazer a alegria no feriado de Páscoa.

De acordo com Larissa Brito, chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo, a colomba é um “pão doce, muito leve e macio, normalmente enriquecido com frutas, gotas de chocolate e até algumas oleaginosas”. Saiba tudo sobre o pão tradicional na matéria de Giulia Howard.

Como é feita a colomba pascal?

Processo de fabricação da colomba pascal Foto: Helena Gomes | Estadão

A fabricação da colomba pascal é um verdadeiro processo artístico e a confeitaria Dama compartilhou todo o processo com o Paladar.

Primeiro, os especialistas preparam o levain, que é um fermento natural. Em seguida, eles misturam esse levain com farinha e água. Após essa mistura, o fermento cresce mais de três vezes seu tamanho original e começa a se transformar na massa.

Essa pré-mistura é combinada com uma grande quantidade de gema pasteurizada, além de água gelada, mais farinha e grandes pedaços de manteiga. Todos esses ingredientes são batidos em uma masseira e, depois, a massa é colocada em um recipiente para descansar e crescer.

Após algumas horas, a massa volta para a masseira, com novos ingredientes. Por fim, frutas e essências são incorporadas.

Cobertura da colomba

A colomba também recebe uma cobertura especial que proporciona um crocante delicioso por cima. Normalmente, ela é feita com farinha de amêndoa, gema e açúcar, que são misturados e colocados em um saco de confeitar para decorar a colomba. A finalização ainda inclui amêndoas e mini açúcares.

O último passo do processo é assar a colomba no forno a 180°C por 30 a 35 minutos. Após assada, ela é pendurada de cabeça para baixo, evitando que a massa afunde.

Qual a melhor colomba pascal do mercado

Colomba da Casa Santa Luzia arrematou o Selo Ouro da degustação do Paladar. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em busca de descobrir as melhores marcas de colomba pascal do mercado, Paladar realizou um teste com 13 marcas. A avaliação foi realizada às cegas e contou com um time de especialistas. Ao final da degustação, a colomba da Casa Santa Luzia foi eleita a melhor de 2025. Veja o ranking completo na matéria de Danielle Nagase.