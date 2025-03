‘Com amor, Meghan’ é renovada para a 2ª temporada

A série da atriz e duquesa de Sussex, Meghan Markle, acaba de ser renovada para a segunda temporada.

No programa, que estreou em 4 de março, Meghan compartilha seu estilo de vida e dá dicas pessoais para adicionar mais diversão ao cotidiano. Com base em seus anos de culinária caseira e entretenimento, ela compartilha o tempo de tela com amigos, relembrando momento marcantes, como crescer em Los Angeles com o chef Roy Choi.

Todos os episódios da 1ª temporada de ‘Com amor, Meghan’ já estão disponíveis na Netflix.

Nova temporada

O anuncio da segunda temporada foi feito pela própria atriz em sua redes sociais. “Se você está amando a temporada 1, espere só até ver a diversão que preparamos na temporada 2! Obrigada por participar da festa, e um agradecimento infinito à equipe incrível e à equipe que ajudaram a dar vida a tudo!”, escreveu na legenda.

A segunda parte do programa já foi gravada e está prevista para retornar no final do outono, nos Estados Unidos.

A série é produzida, em parte, pela Archewell Productions, empresa de Meghan com o príncipe Harry.

Marca de produtos para cozinha

Meghan Markle também anunciou a renovação da sua marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, que passa a se chamar As Ever, e traz uma coleção de itens como os granulados de flores, chás e misturas para assar. Os produtos devem mudar sazonalmente, segundo a duquesa.