A chef Lili Almeida sofreu uma abordagem policial violenta em Salvador. Na manhã desta quarta-feira (26), a profissional contou em seu Instagram que foi parada por policiais militares e teve a arma apontada para sua cabeça, na frente de sua filha de 14 anos.

“Passei por uma abordagem policial violenta aqui em Salvador e eu fiquei bem mal com isso [...] me vi em uma situação com a arma apontada para minha cabeça e isso é totalmente desnecessário, por estar do lado da minha casa e estava com minha filha, e sou trabalhadora. No dia que aconteceu, foi 11 horas da noite e eu tinha acordado seis da manhã para trabalhar”, explicou no vídeo.

Em uma live no aplicativo, a chef contou que tudo aconteceu próximo a sua casa, logo quando descia de um carro de transporte por aplicativo.

“Peguei minha filha no aeroporto, ela chegou bem tarde de viagem, chamei um uber no aeroporto, minha casa fica a dez minutos, quando estava passando aqui na pista, tinha uma viatura parada em um lugar escuro e já parou o carro com a arma apontada para minha cabeça, na janela, e eu falei que tava com criança. Ele olhou para minha cara e disse: ‘Criança é uma desgraça’. Minha filha com 14 anos de idade teve que passar por isso. Me chamou de vagabunda, me chamou de desgraça, isso tudo com a arma apontada para minha testa”, comentou.

No vídeo, a chef relata que vê o caso como racismo e lamenta a atitude policial.

“Fiquei muito triste em saber que ele estava me tratando daquele jeito por eu ser uma mulher preta [...] eu moro em um bairro de classe média e tenho certeza que se descesse do carro uma mulher loira, de olho azul, ele não ia fazer aquilo que ele fez [...] fui abordada com arma na cabeça e não estava fazendo nada”, lamentou.