Com tantas edições, MasterChef ainda é sucesso de audiência?

Apenas uma semana depois do fim da 10.ª temporada do MasterChef Brasil, a Band estreou a 5.ª temporada do MasterChef Profissionais. Embora os programas sejam voltados para diferentes participantes - amadores e profissionais - o molde das edições é bem parecido e fazer surgir a questão: Há necessidade de entregar tantas edições do mesmo tipo de reality show em tão pouco tempo?

Em relação a audiência, os números são mais baixos do que nas primeiras temporadas. Mas, mesmo que não apresente o mesmo sucesso, os resultados são considerados satisfatórios. É importante lembrar que as emissoras não se restringem mais apenas à TV e a própria Band faz a transmissão simultânea no site oficial da atração e no aplicativo BandPlay.

Portanto, mesmo que o público, em geral, não tenha mais o mesmo interesse por todas as edições de MasterChef, o programa ainda conta com uma audiência fiel, o que justifica a existência do reality em vários formatos. Confira a análise sobre o reality culinário da Band na matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

Assim como no MasterChef, o Paladar tem várias sugestões de receitas testadas e aprovadas, confira aqui.