Combinação inusitada com açaí vira febre no TikTok; saiba qual

A combinação mais comum de açaí, que faz sucesso em vendas, geralmente inclui frutas como morango e banana, além de leite condensado e leite em pó. No entanto, você já experimentou açaí com suco de limão? Esta é a mais recente febre do TikTok.

Na semana passada, o perfil Familiadacozinha compartilhou um vídeo que alcançou mais de 2 milhões de visualizações ao demonstrar que é possível simplesmente espremer um limão sobre o açaí para criar essa mistura.

“E não é que fica bom mesmo?”, comentam as pessoas que têm experimentado essa nova versão. O vídeo despertou a curiosidade de outros usuários, que também estão interessados em provar essa novidade.

Embora não haja uma receita precisa com quantidades específicas, as principais características citadas são o sabor azedinho mais acentuado, além de uma textura com pequenos e quase imperceptíveis “cristais”.