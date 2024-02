Combo de pipoca do cinema está mais barato; saiba até quando

Para os amantes de cinema, estar na sala escura é uma oportunidade para desfrutar da tela grande enquanto saboreiam pipoca e refrigerante - o clássico combo que acompanha os diferentes gêneros cinematográficos. Que tal, então, garantir esse passeio com desconto?

As redes de cinema em todo o país confirmaram que a primeira ‘Semana do Cinema’ de 2024 acontecerá de 22 a 28 de fevereiro. Ou seja, sim! Começou nesta quinta-feira.

A grande vantagem para todas as sessões é que os ingressos estarão sendo vendidos por apenas R$ 12. Além disso, em algumas redes, os combos também contém descontos.

No site do Cinemark, por exemplo, filmes como ‘Zona de Risco’, ‘O Menino e a Garça’ e ‘Ferrari’ estão em exibição. A rede também compartilhou a grande novidade com o público em seu perfil no Instagram. Já na UCI, o site disponibiliza ‘Pobres Criaturas’, ‘O Jogo da Morte’ e ‘Madame Teia’ como alguns destaques em cartaz.