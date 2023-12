Comida com formiga? Veja como o D.O.M serve pura brasilidade aos clientes

O chef Alex Atala, do D.O.M, revelou o segredo para servir pura brasilidade aos clientes do restaurante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele contou que apesar do seu conhecimento em culinária europeia, ele nunca seria capaz de cozinhar a comida desses países como um verdadeiro nativo. Mas percebeu que poderia cozinhar comida brasileira melhor do que qualquer um jamais fez.

Assim, o chef passou a se inspirar nos recursos naturais do Brasil para fazer seus pratos, em particular na Amazônia.

Por isso, no cardápio do D.O.M estão vinhos e ostras do temperado sul do país. Mas são as ervas, frutas, flores, peixes e até insetos obscuros da bacia amazônica que chamam a atenção.

Segundo Atala, ele descobriu as formigas durante uma viagem à Amazônia. “Eu estava com a tribo Baniwa no extremo norte, perto da fronteira com a Venezuela. Curiosamente, eles não comem essas formigas para obter proteína, como outras culturas costumam comer insetos, mas como uma guloseima, um pouco como doces”, afirmou ao The Guardian.

Receitas testadas e aprovadas

