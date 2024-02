Comida coreana: 3 restaurantes para visitar em São Paulo

Os restaurantes coreanos têm atraído cada vez mais público, seja pelo sucesso do k-pop ou dos doramas, como são conhecidas as novelas coreanas, o fato é que a cultura coreana está em destaque no mundo todo e isso se estende para a cozinha.

A culinária típica dos coreanos tem como base os vegetais, carnes e fermentados como o kimchi, acelga com pimenta em pó e molho de peixe e de frutos do mar. Entre as receitas mais famosas estão o bibimbap, que consiste em um arroz com vegetais e gochujang (pasta de pimenta coreana), além do bulgogi, em que finas fatias de carne marinadas são grelhadas em uma chapa à mesa.

Em São Paulo, é possível encontrar diversos restaurantes coreanos. A seguir, confira alguns endereços selecionados pelo Paladar:

Portal da Coreia

Como já diz o nome, a ideia do restaurante é trazer a cultura coreana para os clinetes em forma de pratos deliciosos. O menu conta com o tteokbokki, um clássico da comida de rua sul-coreana à base de teokk (massa de arroz) e eomuk, (massa de peixe) que são envolvidos por pasta de pimenta gochujang e servido com ovo cozido e cebolinha, além do dolsot bibimbap (à base de arroz, legumes, cogumelos, carne moída e ovo) - (R. da Glória, 729, Liberdade. 3271-0924.)

PUBLICIDADE

Komah

O estabelecimento traz uma cozinha coreana autoral, servida em um ambiente casual e descontraído. Lá você encontra o yukhoe, versão coreana do steak tartare feito com miolo de alcatra, gema curada e pera asiática, além do kimchi bokumbap, arroz salteado com acelga fermentada e servido com omelete cremoso - (R. Cônego Vicente Marino, 378, Barra Funda. 3392-7072).

New Shin La Kwan

PUBLICIDADE

Esse restaurante tem como foco o churrasco coreano, que é preparado à mesa pelo próprio cliente. A estrela do cardápio é o braseiro a carvão, em que é colocada uma chapa de ferro fundido, que dá um caramelizado especial nas proteínas que são grelhadas ali. Entre as sugestões para levar a brasa estão o samgyeopsal sogum-gui, fatias de pancetta com shimeji, cebola e molho de gergelim temperado, que acompanha duas porções de arroz, seis banchan e salada - (R. Prates, 343, Bom Retiro. 3315-9021).

Para conferir mais opções de restaurantes e saber mais sobre comida coreana, leia a matéria completa.