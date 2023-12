Que comida de boteco é uma delícia ninguém pode negar, mas o que acha de fazer uma noite de petiscos no conforto da sua casa? Chame os amigos, a família, reúne a galera e mostre seus talentos culinários com receitas deliciosas, fáceis e que dá para compartilhar com todo mundo! A gente te ajuda com três delas por aqui, confira!

Coxinha tradicional

Coxinha é praticamente sinônimo de Brasil, não é? Ela é deliciosa, perfeita para compartilhar e um verdadeiro prazer para o paladar. A Carol Martinelli, CEO do grupo Carol Coxinhas, ensina sua receita fácil que garante um petisco suculento por dentro e bem crocante por fora. Confira o passo a passo aqui.

Pastel de camarão com linguiça

Essa receita representa o verdadeiro significado de “tudo de bom”, tem linguiça, que é uma delícia, e camarão cremoso, de sabor marcante e irresistível. Essa mistura inusitada de terra e mar feita pelo chef Fábio Vieira surpreende e é uma ótima forma de inovar na receita do bom e velho pastel. A receita completa está aqui.

Frango a passarinho na AirFryer

Para facilitar a vida, a chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos, ensinou como fazer o frango a passarinho perfeito na Air Fryer. É uma receita fácil, super prática e que vale muito a pena! Ela ainda divide um segredo que é a chave para o sucesso para garantir a crocância do petisco. Veja esse segredo aqui!

Confira mais receitas de comida de boteco aqui.