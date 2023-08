Comida e coquetelaria amazônica ganham foco no Rio Gastronomia

'Jurandir', drink de cachaça de Jambu assinado por Yvens Penna. Foto: Kauê Barp

O chef paraense e apresentador do programa Sabores da Floresta, Thiago Castanho, apresentou o mixologista Yvens Penna no Rio Gastronomia. Juntos, eles ensinaram sobre a comida e a coquetelaria amazônica durante o evento para diversas pessoas, no auditório Sesc Senac, além de todo o ensinamento, eles serviram cachaça de jambu para o público.

Thiago está prestes a abrir um novo negócio em São Paulo, mas, no evento, preparou duas receitas com peixes amazônicos que servia em seu antigo restaurante, o Remanso Bosque. O bao de açaí com peixe, geleira de pimenta e picles de maxixe, uma das receitas ensinadas, fará parte do novo restaurante do chef, que será uma mistura de boteco e loja de pescados.

Yvens afirmou para O Globo que está muito feliz de participar desse evento, visto que, tem uma coquetelaria que está ganhando mais visibilidade, e estreou no Rio Gastronomia como uma oportunidade de crescimento, o mixologista aproveitou para servir gim com jambu.