Comida mexicana raiz: conheça o prato que faz parte da tradição do país

A comida mexicana é algo bastante popular em boa parte do Brasil, entretato o que pouco se sabe é que os elementos que identificamos como parte da culinária típica, como nachos com queijo cheddar e carne bovina moída ou burritos, são, na verdade, pertencentes à cozinha tex-mex.

O termo vem da junção dos nomes Texas e México, e sua origem remonta o ano de 1875, quando, nos Estados Unidos, foi inaugurada uma linha ferroviária que ligava o Estado do Texas ao México, batizada de Ferroviária Texano-Mexicana. A ligação de transporte entre os dois territórios resultou em uma fusão cultural que se refletiu na gastronomia, de acordo com o Frontera Brasil.

Com o tempo, a culinária tex-mex passou a integrar os fast-foods, e estes, por sua vez, se espalharam pelo mundo (Brasil incluso), justificando sua popularização. É por essa razão que não se pode afirmar que pratos como tacos e fajitas são essencialmente da gastronomia mexicana. Certamente fazem parte, mas suas versões originais (que levam carne de porco e queijo branco) são mais reproduzidas na região Norte do país.

Há, no entanto, uma iguaria específica que não passou pela adaptação do tex-mex: os chilaquiles, um prato normalmente consumido no café da manhã ou para matar a fome da madrugada feito com tortilhas de milho amanhecidas e um molho à base de tomate, pimentas, alho e cebola, segundo a revista Super.