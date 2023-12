Comida para a ceia de Natal: você sabe como são as tradições ao redor do mundo?

No mês de dezembro comemoramos o Natal de forma mundial. Uma coisa é certa: os abraços e reuniões em família acontecem ao redor do mundo. Mas entrando principalmente no âmbito da gastronomia, dá para destacar diferenças, porque cada região tem o seu costume.

Para que você possa ampliar os seus conhecimentos e a título de curiosidade, separamos 7 países e meros detalhes das formas em que eles celebram essa data, conforme informações do portal CNN Brasil, que recebeu respostas de especialistas.

França

Os moradores da localidade costumam se reunir por volta das 20h no dia 24 de dezembro. Inicialmente, gostam de degustar pratos com frutos do mar, podendo ser uma Lagosta à Thermidor, misturado com mostarda, gema de ovo e conhaque, ou um Camarão Scampi.

Depois, saboreiam o Frango Capão, que nada mais é do que um galo considerado bem macio. Para tornar melhor, há a oferta de acompanhamentos, que entre os principais de destacam purê de batatas e castanhas salteadas e cobertas com sálvia.

Na refeição da sobremesa, um yule log ou um bûche de Noel ganham seus destaques, principalmente se for com chocolate ou castanha. Para beber, vinhos mais leves completam a tradição. O grande final pode ficar com os queijos variados.

Itália

O costume maior é celebrar em uma missa à meia-noite, mas antes eles apostam em um jantar recheado. Inicialmente, os moradores da região comem um salmão defumado ou então um bacalhau grelhado, para então pular para o macarrão recheado banhado em caldo quente de frango e queijo, chamado totellini in brodo.

Principalmente no norte, o peru ganha destaque, enquanto em outras áreas eles apostam em um robalo assado com batatas e vegetais, com o acompanhamento, ainda de vinho espumante na parte da bebida. Logo depois, chega a hora de adoçar o paladar.

“O obrigatório, não importa de onde você seja, é o panetone – um pão doce típico”, diz Finardi. “O segredo é aquecê-lo por apenas alguns minutos.”, explica Luca Finardi, gerente geral do Mandarin Oriental Milan, sobre uma das sobremesas típicas.

Inglaterra

Nicola Butler, proprietária da empresa de viagens de luxo NoteWorthy, com sede em Londres, explicou que o dia 24 é para ‘' cozinhas com as famílias e ir ao pub local tomar uma cerveja’', porque a manhã do dia seguinte, então, é a parte importante da comemoração.

Logo no café da manhã, os moradores da região costumam comer salmão defumado e pedaços de carne, com uma taça de champanhe para acompanhar. Na hora do jantar desse dia, um peru ou um rosbife, ambos recheados de acompanhamentos, são oferecidos.

O pudim de Natal é um clássico na Inglaterra, mas não é igual ao que você pensou. Diferente daqui do Brasil, é um doce que representa um bolo escuro e denso, com frutas secas e temperos, que normalmente recebem conhaque para acompanhar.

Grécia

Nessa localidade, as festas começam por volta das 19h nas vésperas do Natal. Nesse momento, as famílias já se reúnem em uma lareira para comer pão de trigo, que costumam fazer especificamente nessa época do ano, ou então uma linguiça de porco.

Maria Loi, famosa chef grega, cita que na manhã seguinte é o momento da comunhão matinal, em que os gregos se alimentam o dia todo como forma de comemoração. Para isso, há disponível biscoitos com mel com nozes ou amêndoas, depois canja de galinha com orzo e, depois, um frango assado e variedades de pratos de porco.

Para acompanhar tudo isso, eles apostam em vinhos tinto, saladas ou verduras salteadas, como a alface romana com cebolinha e queijo feta e, ainda, batatas assadas com limão. Como sobremesa, é bastante típico ser algo leve: maça assada com mel e nozes ou iogurte grego.

México

É comum no México as festas se iniciarem no dia 24 de dezembro. “As famílias começam quebrando uma piñata recheada com todos os tipos de doces produzidos localmente nos sabores pimenta e tamarindo”, segundo Pablo Carmona e Josh Kremer, cofundadores dos Hotéis Paradero.

O jantar começa entre 19h e 22h por meio de um posole, que são grãos de milho e carne de porco ou vaca, acompanhados por até 20 condimentos em um guisado. Enfim, então, chega a hora de saborear o peru com principalmente purê de batata feijão verde.

Enquanto isso, bebem tequila e mezcal para poder engolir tanto sabor nessa festa. Sobre o doce, normalmente há um pudim cremoso com morango e creme. No dia 25 em si, a dupla explica que eles esquentam as comidas que sobraram da noite anterior porque ficam ‘’cansados’'.

Costa Rica

A missa também faz parte das tradições da Costa Rica, com os moradores da região chegando em casa por volta da meia-noite. Quando eles voltam, então, é quando acontece o grande banquete, que vai mais ou menos até as 2h da manhã com bastante opção.

Os Tamales Caseiros recheados com frango, porco, vegetais e queijo abrem a festa, para depois vir o prato de arroz nacional do país: o arroz con pollo, feito com feijão verde, ervilha, cenoura, açafrão, coentro e um frango inteiro mas cortado de forma picada.

Um terceiro prato entra na variedade, principalmente com proteínas grelhadas a depender da região. Pode ser atum, camarão, carne bovina e suína, mas que levam acompanhamentos como arroz com feijão preto, palmito cozido com creme de leite e salada de palmito com abacate.

Como sobremesa, temos nesse aís o pudim de coco e arroz com leche. Toda essa refeição termina por volta das 4h ou 5 horas da manhã, contando com muito ponche de rum e gemada. O dia 25, então, é marcado para finalizar esses alimentos e sair ao ar livre.

Bahamas

Vonya Ifill, diretora de talento e cultura da Rosewood Baha Mar, diz que o Natal é uma grande celebração para a região, com tudo isso expressado por meio de um jantar com peru, presunto, macarrão com queijo, arroz, salada de batata e ervilha.

A parte animada é quando eles saem por volta da meia-noite para celebrar com um Festival Junkanoo. “Depois de dançar e desfilar durante toda a noite e até altas horas da manhã, terminamos as festividades com um peixe cozido ou uma caldeirada de peixe’', explica.

Mesmo com a festança, eles pensam no período depois disso, desfrutando com prazer os frutos do mar, que ganham acompanhamentos como pão de batata ou uma outra versão, mas também de pão, que é achatado e de fubá, chamado Jhonny Cake.