Comidas proibidas: veja 8 alimentos restritos em algumas partes do mundo

A legislação de alguns países permite aos seus governantes impor restrições e até mesmo banir determinados alimentos, se estes não estiverem de acordo com a regulação sanitária ou não assegurarem a segurança e bem-estar de seus consumidores.

Abaixo, estão elencados oito alimentos dentro dessa categoria de acordo com o portal Edital Concursos Brasil. Confira e entenda os motivos:

Chiclete

Chiclete

Embora muito comum no Brasil, a venda e o consumo do chiclete são proibidos em Cingapura. A medida foi tomada em prol da higiene urbana e o cuidado ambiental, pois o descarte da goma causa problemas de limpeza.

Pássaro Ortolan

Ortolan é um passarinho migratório considerado iguaria na culinária francesa. Sua espécie tem diminuído em quantidade e, para ser conservada, as autoridades proibiram o consumo no país.

Absinto

Absinto

Além de um alto teor alcoólico, essa bebida possui tujona, uma substância que pode ser tóxica se consumida em altas doses. Seu consumo foi associado a crimes violentos e desordem social no século XIX, ocasionando o banimento em alguns países. No Brasil, o absinto só é comercializado se o índice de álcool for inferior a 54%.

Carne de baiacu

Carne de baiacu

O peixe é consumido no Japão, mas foi proibido nos países da União Europeia por conta de possíveis restos de vísceras não removidas, que contém toxinas letais.

Queijo Casu Marzu

Queijo Casu Marzu

O queijo sardenho é infestado de larvas de insetos durante o processo de fermentação, e por isso foi restrito em diversos países.

M&M’s

M&M's

Na Suécia, alguns tipos do chocolate da marca M&M’s foram retirados de circulação para fortalecer a venda dos confeitos nacionais.

Foie Gras

O prato feito de fígado hipertrofiado de ganso ou pato é proibida na Alemanha, Dinamarca, Austrália, Argentina e Reino Unido dada a condição de maus tratos em que os animais são submetidos para a preparação da iguaria.

Barbatana de tubarão

Barbatana de tubarão

Alguns países proíbem a comercialização dessa peça à prática cruel de finning, na qual as barbatanas são cortadas e o resto do animal é descartado, contribuindo para o declínio das populações de tubarões em todo o mundo.