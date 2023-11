Como a Inteligência Artificial está impactando a produção de alimentos no Brasil?

Um bom prato de arroz, com feijão (por cima ou por baixo?!), algum tipo de carne, saladas variadas e incrementos como legumes ou uma farofa, são pratos típicos na casa dos brasileiros. Dessa vez, a notícia é boa: a produção desses alimentos vai deslanchar.

Isso porque o agronegócio brasileiro está conquistando espaço, ainda mais quando essas comidas típicas foram otimizadas por meio da Inteligência Artificial (IA) e estão apresentando resultados positivos.

Há algum tempo, foram implantadas câmeras com tecnologia avançada, métodos como Machine Learning e Big Data Analytics, para acompanhar não somente a produção, mas também ampliar a segurança dos funcionários.

Assim, os processos ganharam melhorias em eficácia para plantar, colher e distribuir, além da possibilidade de identificar problemas e reduzir acidentes, por exemplo, a partir de uma análise em tempo real, de acordo com informações do portal Agro Link.

Em decorrência da mudança, a safra de arroz registrou a previsão de um aumento de 7,7% no campo plantado e no aumento da produtividade, podendo bater 10,8 milhões de toneladas. Já o feijão subiu cerca de 3,1 toneladas em comparação com a safra anterior.

PUBLICIDADE

‘’O agronegócio brasileiro é um dos mais respeitados e fortes do mundo e, nos últimos anos, temos visto o crescimento do uso de tecnologia dentro e fora das fazendas (...) Em uma estrutura operacional robusta, manter o controle sobre tantas variáveis em diferentes espaços ao mesmo tempo é desafiador’', revela Eduardo Vargas, da Graymatics.

Receitas testadas e aprovadas

Quer reproduzir alguma receita típica do Brasil em casa? O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas no seu lar. Confira opções aqui.