Como abrir uma garrafa de espumante? Veja como no vídeo

As festas de final de ano já estão praticamente batendo na porta, e com isso vem todo o preparo para as celebrações, como organização do amigo secreto, do local onde os familiares e amigos se reunirão, da ceia, entre outros aspectos.

E, quando se trata de tradição, algo tão comum quanto peru e farofa à mesa é o espumante na ala das bebidas, dividindo espaço com refrigerantes, sucos e cervejas.

Por ser uma bebida usualmente consmida em datas especiais, é normal que muitas dúvidas envolvam o espumante, até aquelas que parecem simples, mas que são completamente válidas de serem sanadas. Uma delas é: qual é o modo correto de abrir a tampa da garrafa?

Faz parte do imaginário comum uma figura chacoalhando a garrafa e ‘estourando’ a rolha, mas isso, além de oferecer risco - pois alguém pode ser atingido pela tampa -, desperdiça boa parte do líquido. Veja mais dicas no Manual do espumante, elaborado por Chris Campos.