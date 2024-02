Como armazenar a maionese do jeito certo? Tudo o que você precisa saber

Um dos ingredientes principais quando se trata de lanches, a maionese é indispensável na cozinha e pode ser encontrada de várias formas, seja no produto pronto do supermercado, na versão caseira ou até mesmo misturada com batata e alguns legumes, na famosa salda de maionese.

O chef e empresário à frente do Bullguer, Thiago Koch, contou ao Paladar que a maionese se trata de emulsão de proteína, óleo, temperos e leite, ou ovos, que é o ingrediente mais comum. Segundo ele, por se tratar de ingredientes frescos, o ideal é conservá-la na geladeira.

Porém, há diferença na data de validade, principalmente se for uma receita caseira. “Se for feita com ovo cru, a data de validade da maionese é de 24 horas. Caso usar o ovo cozido, são 48 horas. Porém, o ideal mesmo é aproveitar para saboreá-la fresca, porque é um produto feito para consumo praticamente imediato”, explicou.

Já os produtos industrializados podem ser conservados por mais tempo. O Paladar, em busca de ajudar os consumidores do produto, testou as marcas mais vendidas de maionese do mercado. Para realizar a prova, um time de jurados convidados degustou às cegas oito opções do produto.

Eles avaliaram características como cor, aroma, textura e, claro, sabor. A referência quase sempre era a busca por um sabor nostálgico e caseiro.

Ao final do teste, o júri concluiu que a maionese da Heinz é a melhor do mercado por apresentar um produto de sabor equilibrado, com textura firme, aroma adocicado, acidez delicada e temperada no ponto, além de ser o industrializado mais próximo da versão caseira (veja o ranking completo aqui).

Para saber mais dicas sobre como comprar e armazenar maionese em casa, leia a matéria completa.