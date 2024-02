Como congelar arroz cozido? Aprenda com dicas de um especialista

O guia escrito por Luigi Di Fiori contou com a colaboração de Igor Medeiros, docente do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário do Senac, para oferecer dicas importantes sobre como congelar o arroz.

Antes do processo de congelamento, Igor recomenda que o arroz esteja cozido ‘al dente’ e seja colocado em água e sem temperos, para então ir ao freezer até o momento de ser consumido.

Ao descongelar, é essencial aquecer em fogo baixo e adicionar os temperos desejados. Desta forma, os condimentos estarão frescos e o arroz poderá ser saboreado na consistência ideal.

A conservação a uma temperatura adequada (-18°C ou inferior) assegura que o alimento mantenha sua qualidade por aproximadamente 90 dias, de acordo com a legislação do estado de São Paulo. Acesse o conteúdo na íntegra para conferir mais dicas sobre alimentos congelados.