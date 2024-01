Como congelar o arroz e o feijão do jeito certo?

Antes de congelar o arroz e o feijão, ambos devem passar pelo fogo. Nessa etapa, a indicação é deixá-los “al dente”: você já vai entender o porquê! Falando somente sobre o feijão, pode ser preservado cozido no congelador e temperado com sal e louro. Já o arroz vai para o freezer na água e sem temperos.

No processo para descongelar esses alimentos, a única tarefa seria deixá-los em fogo baixo. Lembra que deixamos ambos “al dente”? Então, é importante fazer isso porque mexer por alguns minutinhos na panela é suficiente para alcançar o ponto ideal, também com o acréscimo de outros condimentos.

Para todas essas orientações, contamos com a ajuda do Igor Medeiros, docente do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário do Senac. Caso queira saber mais detalhes, acesse a matéria completa com todas as dicas sobre congelados, escrita por Luigi Di Fiore.