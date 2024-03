Como conseguir a pipoca de M&Ms que viralizou nas redes?

Para acompanhar os filmes nas telonas, as pipocas costumam ser a escolha mais popular. Com manteiga derretida? Também! Mas o que realmente está fazendo sucesso é uma novidade oferecida nas redes do Cinemark em parceria com a Mars.

Trata-se de uma pipoca de balde de doce, caramelo ou chocolate, e com uma cobertura especial. Por cima, diversos M&M’s adicionam cor e um sabor extra de chocolate a cada mordida.

Segundo a matéria de Giulia Howard, estão disponíveis combos com os valores variando de acordo com o tamanho selecionado. Além disso, as coberturas extras, por mais R$ 13, podem ser de ‘NutCream’ (chocolate com avelã) ou ‘Cream’ (chocolate branco).

As diferentes versões escolhidas por quem foi assistir a algum filme, enquanto saboreava a pipoca de M&M, ganharam destaque nas redes sociais. Leia o conteúdo completo.