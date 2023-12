Como deixar o peru dourado por fora e suculento por dentro?

Faltam apenas 15 dias para o Natal, e enquanto as cidades se enchem de luzes temáticas e as lojas e shoppings são tomadas pela decoração, os supermercados têm seus freezers e prateleiras tomados por itens comuns à ceia, entre eles o famoso e cobiçado peru.

A ave é a grande estrela da mesa da celebração há séculos, e requer alguns cuidados especiais, desde o processo de descongelamento até as técnicas necessárias para ter o resultado perfeito, com uma superfície dourada e levemente crocante ao mesmo tempo que o interior fica macio e suculento.

Para isso, o chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante, dá a dica: “Para garantir suculência e cozimento uniforme, coloque a ave no forno enrolada com papel alumínio por 60 minutos em temperatura de 160°C. Após retirar o alumínio, finalize a cocção da ave no forno a 180°C, até que esteja dourada”.

Para conferir detalhadamente essa e outras dicas do chef, leia na íntegra a matéria ‘Peru de Natal perfeito: aprenda as melhores receitas e técnicas, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.