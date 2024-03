Como descobrir vinhos do Porto antigos e raros? Veja dicas

Os vinhos podem revelar uma complexidade impressionante, especialmente aqueles que passam anos em processo de envelhecimento. Matheus Mans teve a oportunidade de descrever em sua matéria um vinho Ruby desse tipo durante sua visita à cidade de Lagos.

A raridade da marca Krohn, datada de 1960, ofereceu uma experiência singular. Sua cor tendia para o caramelo, e cada gole proporcionava uma explosão de sabores e suavidade no paladar. Este estilo de vinho do Porto é armazenado em grandes barricas, onde passa pelo processo de amadurecimento ao longo do tempo.

Para identificar uma bebida deste tipo, é necessário avaliar principalmente a cor, o aroma, gosto e até mesmo a quantidade de álcool, pois esses aspectos se desenvolvem de maneira única.

Geralmente, essas particularidades são percebidas até por quem não acompanha profundamente assuntos que envolvem vinhos. Leia o conteúdo completo para descobrir detalhes da experiência.