Como é feita a cerveja sem álcool? Confira os métodos adotados pelo mercado

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros e, atualmente, há várias opções disponíveis nos mercados, desde cervejas sem glúten e até mesmo sem álcool, a qual tem se popularizado muito nos últimos anos.

Mas como será que é feita uma cerveja sem álcool? Existem dois processos diferentes de fabricação de uma cerveja não alcoólica: o da fermentação interrompida e o da destilação a vácuo.

No primeiro, o processo de fermentação da bebida é interrompido logo no início, assim que o máximo permitido de teor alcoólico seja atingido (até 0,5%). Nesse tempo a cerveja já adquiriu espuma, cor, carbonatação e um leve aroma de lúpulo. O sabor, geralmente é mais adocicado e encorpado que as cervejas convencionais do estilo.

Já o segundo processo envolve um maquinário específico para retirar o álcool da cerveja por destilação. Esse método garante o sabor mais próximo ao das versões originais.

Para saber mais sobre o processo de fabricação da cerveja sem álcool, leia a matéria completa.