Como é o restaurante mais caro da Argentina? Experiência pode custar mais de R$ 14 mil

Angélica Cocina Maestra Foto: FlorGroppa

A vinícola Catena Zapata foi eleita a número um no prêmio de melhores vinhedos do mundo, seu restaurante, Angélica Cocina Maestra, tornou-se, além do mais caro, o mais concorrido do país. Apesar disso, a comida não é o mais caro do local, e sim, a harmonização escolhida. Como por exemplo, a “escada do céu”, que custa aproximadamente 13.500 reais.

O serviço, feito por sommeliers, é um ponto forte do local. Eles explicam rótulos e pratos, aconselham estilos de harmonizações de maneira descomplicada e, o melhor, precificada. Além disso, as taças são os destaques principais da mesa. As receitas no Angélica, não são familiares, mas são muito saborosas.

A jornalista do Paladar, Fernanda Meneguetti, conheceu o restaurante, e conta que a carne suculenta é realçada por sua acidez. E ideal para ser harmonizada com um Nicolás Catena Zapata 2019, um blend de Cabernet Sauvignon e Malbec dos melhores vinhedos de altitude da vinícola, no Brasil ele é importado pela Mistral e vendido por R$ 1.265,76. Leia a reportagem completa neste link.

Deu vontade de saborear mas não vai para a Argentina?

