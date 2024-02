Como é se hospedar no The Yeatman, hotel de Portugal que une vinho, gastronomia e camas-balseiro

Já pensou em dormir em uma cama que forma um balseiro e explorar mundo da fermentação de uvas? Com localização na Vila Nova de Gaia, em Portugal, o The Yeatman oferece uma experiência que mistura a personalização, gastronomia e cultura ao mesmo tempo.

Um dos principais pontos do hotel de luxo vai para o grande destaque ao vinho. Principalmente em jantares especiais ou provas, é possível que os hóspedes tenham contato com a gama de renomadas coleções e produções portuguesas.

Além disso, com duas estrelas Michelin, a oferta gastronômica pode ser resumida em seus três restaurantes: o The Orangerie, Gastronómico e o Dick’s Bar & Bistro. Existe, ainda, a proposta de opções mais privadas aos clientes.

Atendendo a todos os gostos, o The Orangerie é ideal para uma refeição em família com crianças, enquanto o Gastronómico proporciona uma culinária com ingredientes locais. Já o Dick’s Bar & Bistro propõe um ambiente mais dinâmico, ideal para lanches rápidos.

Não dá para deixar de citar toda a estrutura do complexo, pensada para lembrar a produção de vinhos. Os quartos, com opções de balseiros que formam camas, são resultados do mergulho na experiência, como reforça o portal Uai. Todo esse conjunto pode ser ideal para um passeio nas férias!