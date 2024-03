Como escolher a melhor mozzarella de búfala em supermercados

A mozzarella de búfala é um queijo que fica ótimo em pratos elaborados, mas também em aperitivos e saladas, podendo fazer parte de diversas receitas. Apesar de fácil de usar e delicioso, esse queijo tem pesado no bolso dos consumidores nos últimos anos, por isso, é importante saber escolher quando for comprá-lo e não cair em ciladas.

Ao tentar economizar, optando por uma marca mais em conta, você pode adquirir bolinhas consistentes demais, cheia de grânulos e insossas, deixando para trás toda maciez e cremosidade desejada.

Segundo especialistas, a mozzarella de búfala ideal precisa apresentar massa bem filada, com consistência macia e textura cremosa, com sabor de leite bom e fresco e equilibrado no sal. Além disso, é importante levar em conta a delicadeza do produto, que pode sofrer bastante com erros na estocagem do mercado, e nas características sensoriais da mozzarella como o frescor.

Uma dica é olhar sempre a data de fabricação do produto, dê preferência às opções mais novas e repare na coloração do soro em que estão mergulhadas as bolinhas - quanto menos esbranquiçado e mais transparente, melhor.

Para te ajudar, o Paladar realizou um teste às cegas com mozzarellas de búfala. Ao todo, seis amostras, feitas com 100% leite de búfala e todas em versão bolinha ou cerejinha, foram colocadas à prova.

A marca vencedora foi a Búfalo Dourado, que apresentou uma mozzarella linda, cremosa e saborosa, com sal na medida e notas lácteas, de leite bom e fresco, bem presente.

Para saber o ranking com todas as marcas mozzarella de búfala testadas pelo Paladar e a avaliação sobre cada uma delas, leia a matéria completa aqui.