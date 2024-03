Como escolher e preparar cogumelos: dicas essenciais para iniciantes

Os cogumelos são ingredientes muito utilizados na gastronomia, mas que ainda geram dúvidas em como prepará-los e também escolhê-los no mercado. São várias as receitas que eles podem ser usados, seja como acompanhamentos ou como protagonistas dos pratos.

Ao Paladar, o chef Flávio Tomio, professor de gastronomia do Senac, explicou a forma correta de escolher os cogumelos ideais. Segundo ele, para selecionar os cogumelos mais frescos, fique atento à coloração do chapéu e à consistência do caule.

No caso do paris, o cogumelo deve estar bem branquinho, sem manchas pretas ou marrons, e o caule deve estar inteiro, sem partes quebradiças. Já o shitake deve ter uma cor amarronzada clara, sem pontos escuros que indicam presença de umidade - caso esteja esfarelando e com um aspecto úmido, em poucos dias ele irá liberar uma espécie de gosma e mal-cheiro. Então, opte sempre por cogumelos mais rígidos.

A escolha do shimeji não é diferente. Se for o branco, escolha aqueles que possuem um chapéu consistente de cor opaca, sem pontinhos pretos. Com o shimeji preto é a mesma coisa, nada de partes mais escurecidas. Já o caule de ambos os tipos devem estar firmes e resistentes.

Para prepará-los, não há segredo. No entanto, cada tipo tem suas especificidades em questão de sabor e tempo de cocção. Para sopas e caldos, o paris é o mais indicado por ser excelente na absorção líquida e sabor acentuado quando exposto ao cozimento.

Agora, para os grelhados, o shitake é a escolha certa, pois para liberar sabor esse cogumelo precisa estar acompanhado de uma fonte de gordura.

Já o shimeji tem um segredo que poucas pessoas sabem: esse tipo de cogumelo vai muito bem com bebidas alcoólicas. Então busque flambar o shimeji com vinho branco, vinho do porto, saquê ou conhaque durante a receita. Uma boa pedida é essa receita de molho de shimeji, que leva frango grelhado, conhaque e creme de leite fresco.

Para saber mais dicas e curiosidades sobre preparar cogumelos em casa, leia a matéria completa com as dicas do chef Flávio Tomio.