Como escolher o abacate ideal no supermercado?

O abacate é uma das frutas queridinhas quando se trata de saúde e pode ajudar, inclusive, a diminuir o LDL, mais conhecido como colesterol ruim, conforme uma pesquisa publicada no Jornal da Academia de Nutrição e Dietética em 2022.

Nativo do México, o abacate se tornou um ingrediente usado no mundo todo de formas práticas na cozinha, podendo compor saladas, wraps e os mais variados sanduíches.

Para quem gosta de preparar receitas com a fruta ou está pensando em incluí-la na rotina por conta de seus benefícios, é importante saber escolher corretamente.

Ao Paladar, a nutricionista e mestre em Ciências dos Alimentos, Lígia Prestes, contou algumas dicas para adquirir o abacate perfeito em mercados ou feiras.

Segundo ela, os abacates devem estar uniformemente macios, mas ainda assim resistentes ao toque. Às vezes, a fruta pode amadurecer de um lado e do outro ainda estar “verde”. No caso do abacate hass, um dos mais comuns, ele precisa assumir um tom esverdeado e escuro por completo para estar no ponto de consumir.

