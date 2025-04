Como fazer carne moída? Confira os principais truques para um preparo perfeito

A carne moída é um prato tradicional brasileiro e muito simples de preparar, além de combinar com muitas receitas, seja como recheio, acompanhamento ou prato principal.

Mas não se engane, apesar de fácil de fazer, existem alguns truques essenciais para não errar e sempre ter uma carne suculenta e saborosa. Ao Paladar, para a matéria de Danielle Nagase, especialistas deram dicas importantes para a hora de preparar carne moída. Confira a seguir:

Estabelecimento de confiança

Quando for comprar a carne, escolha um estabelecimento de confiança, que não vai juntar restos de outros cortes na sua porção de carne moída. Caso você não conheça o açougue, evite as bandejas prontas e peça para moer a peça na hora, já limpa, sem nervos ou gordura em excesso.

Tempo de validade

Carne moída crua

Também é importante ficar atento ao tempo de validade. O ideal é fazer a carne, no máximo, até dois dias após a compra. Quando passa desse período, a carne começa a soltar muito sangue, perdendo sabor e nutrientes, além do risco de estragar. Se você pretende usar o alimento mais para frente, compensa congelá-lo.

Panela ideal

Na hora de botar a mão na massa, prefira uma panela larga, com bordas não muito altas, pois a carne precisa de espaço para dourar rapidamente, de preferência em uma única camada.

Quantidade de água

Uma das dicas mais importantes é prestar atenção na quantidade de água utilizada no preparo. Só é necessário acrescentá-la (pouca) se for cozinhar batatas ou outros vegetais junto com a carne.

Caso contrário, a própria água que a carne solta já é suficiente para cozinhá-la. Portanto, quanto menos água, melhor e mais saborosa ficará a carne moída.