Como fazer kimchi em casa? Veja dicas para facilitar o preparo da receita coreana

Uma das muitas receitas que fazem parte da cozinha asiática, o kimchi é o nome dado aos legumes e verduras que passaram por um processo de fermentação e tem origem atribuída à Coreia.

De gosto intenso, apimentado e salgado, a receita surgiu como uma forma de preservar os alimentos durante o inverno rigoroso e acabou se espalhando por todo o mundo. No Japão, por exemplo, o kimchi é consumido com arroz, já na Espanha, com pão, e pode acompanhar outros alimentos, como carnes.

Normalmente ele é feito com acelga, mas qualquer legume pode ser submetido a esse tipo de conserva, se os outros ingredientes forem acrescentados na quantidade certa e o período adequado de fermentação for respeitado. Veja como fazer com a receita tradicional disponível neste link.